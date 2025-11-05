Milan, imbattuto da nove partite: un dato che non si vedeva dai tempi di Pioli! Dettagli. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è tornato a volare. Dopo un periodo di assestamento, i rossoneri hanno imboccato una serie positiva in Serie Ache non si vedeva da quasi un anno, consolidando il progetto della nuova dirigenza. A testimoniare questo momento d’oro del Diavolo è un dato statistico di grande rilevanza fornito da Opta, l’autorità mondiale nelle statistiche calcistiche.

💪 La Statistica di Opta: Imbattibilità Ritrovata

Secondo l’analisi di Opta, il Milan ha raggiunto l’impressionante traguardo di almeno nove partite consecutive senza subire alcuna sconfitta nel massimo campionato italiano. Nello specifico, la squadra ha messo a segno sei vittorie e tre pareggi, dimostrando una solidità e una continuità di rendimento che erano mancate.

Questo periodo di imbattibilità e di risultati positivi non si registrava per i rossoneri da un arco temporale ben preciso: quello compreso tra dicembre 2023 e febbraio 2024, quando il club di via Aldo Rossi collezionò una serie ancora più impressionante di sette vittorie e due pareggi. Raggiungere nuovamente questo livello di costanza è un segnale forte per il campionato.

🧠 L’Impronta di Allegri e la Visione di Tare

Questo notevole traguardo è strettamente legato all’arrivo sulla panchina di Massimiliano Allegri, il tattico espertotornato per imprimere la sua mentalità vincente e la sua solidità difensiva. Allegri ha saputo immediatamente dare equilibrio a una squadra che, pur ricca di talento offensivo come quello di Rafael Leão, necessitava di maggiore coesione e pragmatismo in fase di gestione del risultato.

Parallelamente, il successo della squadra riflette la visione strategica di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. Tare, noto per la sua capacità di costruire squadre solide e competitive, ha lavorato per garantire ad Allegri un organico completo e motivato, capace di sostenere i ritmi del campionato e di esprimere una mentalità da vertice.

L’attuale serie di nove partite senza ko conferma che il progetto tecnico guidato da questa nuova e ambiziosa coppia dirigenziale-tecnica è sulla giusta strada per lottare fino alla fine per lo Scudetto. Il Milan ha ritrovato la sua cattiveria agonistica e la sua difesa ermetica, elementi che lo rendono una seria contendente al titolo.