Milan, il report dell’allenamento: defaticante per chi ha giocato ieri

Ecco il report dell’allenamento di oggi del Milan. Seduta defaticante per i titolari di ieri sera, amichevole con la Primavera per gli altri

Il Milan torna subito in campo per l’allenamento dopo la vittoria di Benevento. Seduta iniziata in palestra per tutta la squadra; gli undici titolari di ieri hanno svolto un lavoro defaticante all’interno della struttura.

Per gli altri, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare, una partita amichevole contro la formazione Primavera di Mister Giunti. Questi gli 11 schierati: Tătărușanu; Conti, Duarte, Kalulu, Hernández; Tonali, Frigerio; Castillejo, Maldini, Hauge; Colombo.