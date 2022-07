Milan, il report del primo allenamento in Austria

Ecco il report dell’allenamento odierno del Milan di Stefano Pioli in Austria: i dettagli

Il Milan di Stefano Pioli ha iniziato nella giornata di oggi il mini ritiro a Villach, in Austria, e che terminerà nella giornata di mercoledì 27 luglio con l’amichevole contro il Wolfsberger. Ecco il report dell’allenamento odierno:

In mattinata, i calciatori e lo staff rossonero hanno svolto un “particolare” allenamento defaticante dopo l’amichevole di ieri in Ungheria, percorrendo una quindicina di chilometri in bicicletta. Nel pomeriggio, poi, l’allenamento allo Sportzentrum Landskron: inizialmente programmata a porte chiuse, la seduta è diventata aperto al pubblico su decisione di Stefano Pioli visto il gran numero di tifosi rossoneri accorsi al centro sportivo.

I calciatori hanno svolto una prima parte di riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti con l’ausilio degli ostacoli e dei coni. Squadra divisa poi in due gruppi: da una parte partitella a campo ridotto, dall’altra esercizi di tecnica individuale con la palla. A seguire calcio tennis, e una stazione di 3 vs 1 finalizzati al tiro in porta. Infine, il gruppo ha svolto delle ripetute correndo sul campo.