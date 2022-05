Milan, il futuro di Colombo diviso tra Spal ed Empoli: i dettagli

Il futuro dell’attaccante del Milan Lorenzo Colombo non è ancora certo: ecco i dettagli

Infatti, la SPAL vorrebbe che il calciatore convincesse la società rossonera a rinnovare il prestito per un’altra stagione, ma è spuntata un insidia. L’insidia per gli estensi arriva però dalla Serie A dove l’Empoli ha messo il calciatore nel mirino per sostituire il certo partente Pinamonti nel reparto offensivo