Milan, il dopo Kessiè sarà Renato Sanches. Ma occhio ad un Mister X

Il Milan ha deciso di puntare forte su Renato Sanches come erede di Kessiè sulla mediana. Le ultime dal Corriere dello Sport

È Renato Sanches il prescelto al Milan per il dopo Kessiè. Il centrocampista del Lille rappresenta il profilo giusto in termini di fisicità e della qualità, come riporta il Corriere dello Sport. Pochi gol all’attivo, ma nella squadra di Pioli sarebbe una figura funzionale.

Da non sottovalutare l’ipotesi di un nome a sorpresa. L’anno scorso il Milan aveva messo nel mirino Faivre, finito poi al Lione. In estate potrebbero esserci altre novità.