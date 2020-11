Milan, Ibrahimovic spinge i compagni alla vittoria dalla panchina FOTO

L’attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic ha spinto i compagni di squadra alla vittoria con incitamenti continui dalla panchina

Zlatan Ibrahimovic ├Ę stato leader anche oggi, anche da infortunato: lo svedese ha infatti seguito Milan-Fiorentina dalla panchina e ha trascinato i compagni alla vittoria.

Urla di gioia e consigli continui: in assenza di mister Pioli, Zlatan ha fatto valere la propria leadership per assicurarsi che Romagnoli & co non smarrissero l’orientamento della bussola.