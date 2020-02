Milan, Ibrahimovic non ha mai perso contro il Genoa in carriera

Milan: Zlatan Ibrahimovic non ha mai perso nella sua lunga carriera contro il Genoa in addirittura 9 precedenti

Trascinatore assoluto, in ogni partita: anche contro il Genoa Zlatan Ibrahimovic si caricherà il Milan sulle spalle e proverà a guidare Romagnoli e compagni verso una vittoria che sarebbe molto importante.

I numeri dello svedese poi sembrano rassicurare: il numero 21 rossonero non ha mai perso in carriera contro il Grifone, in ben 9 precedenti. Cinque vittorie e tre pareggi. Quattro successi in Serie A, uno in Coppa Italia ai tempi dell’Inter. Ibra ha messo a segno, contro il Genoa, ben quattro gol e cinque assist.