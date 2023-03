Milan, Ibrahimovic l’immortale: a Udine titolare per un record

Zlatan Ibrahimovic sarà titolare nel Milan nel match di questa sera sul campo dell’Udinese. Lo svedese insegue un record

Una notte per entrare nella leggenda. Zlatan Ibrahimovic questa sera partirà dal primo minuto per la prima volta in stagione nel Milan nel match contro l’Udinese. Lo svedese, nonostante non abbia ovviamente tutti i 90 minuti nelle gambe, ha voglia di giocare. Non parte titolare dal 23 gennaio 2022, oltre un anno.

Questa sera potrebbe essere la sua notte, quella del record del gol più anziano della Serie A. Come riporta la Gazzetta dello Sport, attualmente è detenuto da Costacurta, che a 41 anni e 25 giorni segnò un rigore proprio contro l’Udinese. Che sia un segno del destino?