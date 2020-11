Milan, Ibrahimovic: fra un anno arriverà in Italia un film su di lui

Il film su Zlatan Ibrahimovic sarà tratto dalla sua autobiografia pubblicata qualche anno fa. Ecco i dettagli

Nell’autunno 2021 arriverà in Italia un film dedicato alla vita di Zlatan Ibrahimovic, tratto dalla sua autobiografia pubblicata qualche anno fa e chiamata ‘Io, Ibra’. Il film, si chiamerà ‘I am Zlatan’ e sarà distribuito dalla Lucky Red. La direzione è affidata a Jens Sjogren, mentre i testi sono stati scritti da Jakob Beckman e David Lagercrantz. Ad interpretare Ibrahimovic ci saranno 2 attori: Dominic Bajraktari Andersson (per il periodo dagli 11 ai 13 anni) e Granit Rushiti (per il periodo dai 17 ai 23 anni). Lo stesso calciatore è stato coinvolto nel progetto e ha fornito consulenza in ogni fase del processo di scrittura della sceneggiatura.

Le riprese del film sono iniziate in Svezia lo scorso ottobre e si concluderanno ad Amsterdam, sede del primo grande club di Ibrahimovic, l’Ajax. Il film racconterà la storia di un ragazzo che è partito dai sobborghi di Malmoe fino ad arrivare al grande successo. A riportare la notizia sono i colleghi di Calcio e Finanza.