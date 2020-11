Milan, Ibra può diventare il marcatore più anziano tra EL e Champions

Con un gol questa sera Zlatan Ibrahimovic diventerebbe il marcatore più anziano del Milan tra Europa League e Champions League

Questa sera andrà in scena Milan-Lille, match valido per i gironi di Europa League. Una partita importante per i rossoneri, che con una vittoria strapperebbero gran parte del biglietto per la qualificazione ai sedicesimi.

Un curioso record, inoltre, potrebbe oggi essere battuto. Con una rete questa sera infatti, Zlatan Ibrahimovic diventerebbe il più anziano marcatore del Milan tra Europa League e Champions League, superando Filippo Inzaghi, in gol a 37 anni e 86 giorni nel 2010 contro il Real Madrid.