Milan, Ibra mette a fuoco il derby: «I see you»

L’attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic è guarito dal Covid ed è carico per il derby contro l’Inter in programma sabato

Zlatan Ibrahimovic sta scalpitando: lo svedese, guarito negli scorsi giorni dal Covid-19, non vede l’ora di scendere in campo per il derby della Madonnina.

Sabato 17 ottobre infatti, alle ore 18:00, andrà in scena la stracittadina tra Inter e Milan, valida per la quarta giornata di Serie A. Ibra ha già messo a fuoco il match: «I see you», scrive così l’attaccante con un post su Instagram.