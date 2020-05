Milan: «Ha avuto enorme coraggio Mihajlovic» – l’appello dell’ex rossonero

Milan: Filippo Galli, ex difensore rossonero, elogia Sinisa Mihajlovic, sostenendo che ha avuto molto coraggio a far esordire Donnarumma

Filippo Galli, ex difensore del Milan, è stato intervistato da Carlo Pellegatti su Instagram, ecco le sue parole:

Sul settore giovanile: «In Italia manca un po’ la volontà di dare una linea unica a tutte le squadre del settore giovanile, bisogna restare dentro ad un metodo. Il percorso di un ragazzo nel settore giovanile può durare fino a dodici anni. Il responsabile del settore giovanile deve tenere insieme tutte le componenti»

Su Baresi: «Tifavo per Franco, l’anno della stella lui era giocatore inamovibile, è sempre stato un idolo. Per me rimane il capitano, un giocatore straordinario, non si può mettere in dubbio questo. Assolutamente il più forte compagno che ho avuto. Paragone con Romagnoli? Alessio, è pulito, elegante, sempre al suo posto. Ma dal punto di vista calcistico non mi permetto di fare paragoni».

Su Donnarumma: «Mihajlovic ha avuto coraggio ma Donnarumma ha sempre dimostrato di poter fare prestazioni importanti e superare gli errori. Ha qualità importanti, nel 2012 abbiamo iniziato il percorso sul controllo di palla da parte dei portieri, questo lo ha aiutato».