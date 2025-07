Milan acceso sul mercato: le dichiarazioni di Guidi sul possibile colpo in attacco. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan è in fermento, con la dirigenza e i tifosi che si chiedono: chi sarà il nuovo attaccante che guiderà l’attacco rossonero? La ricerca del profilo giusto per rinforzare il reparto offensivo del Diavolo è incessante, e molti nomi circolano tra le voci di corridoio e le indiscrezioni giornalistiche. L’obiettivo è chiaro: trovare l’occasione perfetta, sia dal punto di vista sportivo che economico.

A fare il punto della situazione è Marco Guidi, stimato giornalista de La Gazzetta dello Sport, che ha approfondito l’argomento in un video pubblicato sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, storico e iconico giornalista sportivo e tifoso rossonero. Le sue analisi offrono uno spaccato interessante sulle strategie che i vertici di Casa Milan stanno adottando per individuare il profilo ideale.

PAROLE – “Non voglio fare la classica paraculata, ma sull’attaccante il Milan ragiona così già dall’inizio del mercato: vediamo ad agosto cosa c’è. È chiaro quindi che tutte le situazioni come quelle di Gonçalo Ramos, Nico Jackson, Darwin Nunez, Dusan Vlahovic che sono situazioni particolari nelle big che, in un modo o nell’altro, andranno risolte entro il primo settembre e stuzzicano il Milan. C’è una classifica? Allegri ha un suo preferito? La società lato Furlani vede più di buon occhio una certa operazione perché può imbastirla in un certo modo… Però sono cose che secondo me sono difficili… Sapremo qualcosa in più solo dopo Ferragosto. Sono del parere che, soprattutto per quanto riguardo gli attaccanti, gli ultimi giorni di mercato mettono pressione alle squadre e ai giocatori. Se io sono Nico Jackson e sono al Chelsea e il Chelsea ha preso Delap e Joao Pedro, al 27 agosto sto a fare la terza scelta? Magari dico di accettare anche un prestito per mandarmi a giocare. Ma non solo Nico Jackson, per tanti giocatori”.