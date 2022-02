Milan, Giroud è il Re di San Siro: il dato è impressionante

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Olivier Giroud ha ribaltato il Derby di Milano Inter Milan e i suoi numeri a San Siro sono impressionanti

Olivier Giroud ha ribaltato il Derby di Milano Inter Milan e i suoi numeri a San Siro sono impressionanti.

Come riporta il sito ufficiale dei rossoneri: «Tutti i sette gol in Serie A di Olivier Giroud sono stati segnati a San Siro, anche se questi sono i primi due arrivati in trasferta. Il francese ha segnato sette reti in otto presenze da titolare in Serie A.»