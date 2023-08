Milan, Giroud segna e non si ferma: il dato che impressiona! Il francese ha siglato una doppietta contro il Torino

Contro il Torino, il Milan ha regalato a San Siro quattro reti: oltre al gol di Pulisic e Theo Hernandez, a segno anche Olivier Giroud con una doppietta personale.

Secondo quanto riporta Tuttosport, sono così cinque le partite consecutive in cui Giroud va a segno, tra il vecchio e il nuovo campionato. Salgono a quota 21 le reti segnate con la maglia rossonera: nessuno come lui in questo Milan.