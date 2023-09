Milan deriso anche dai giornali dopo la manita rifilata dall’Inter nel derby di ieri: «Pioli is on five» si legge

È un Milan surclassato in campo da un’Inter oggettivamente superiore e deriso dai giornali oggi in edicola. Il Corriere dello Sport questa mattina titola: «Pioli is on five».

Il riferimento esplicito è ovviamente al coro che i tifosi rossoneri hanno dedicato al tecnico unito ai 5 gol che Maignan e i suoi hanno incassato ieri. Una brutta battuta d’arresto da cui riprendersi subito.