Gerry Scotti commenta il nuovo Milan di Allegri e Tare! Le dichiarazioni. Segui le ultimissime sul club rossonero

Anche il noto conduttore televisivo Gerry Scotti si unisce al coro di voci che commentano il nuovo ciclo del Milan, avviato sotto la guida del direttore sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri. In una recente chiacchierata, Scotti ha espresso le sue riflessioni su alcuni dei temi più caldi in casa rossonera, toccando le scelte di mercato, la gestione dei talenti e le prospettive future della squadra.

Scotti promuove il tandem Allegri-Tare

Il presentatore si dice in attesa, “alla finestra”, per osservare lo sviluppo del progetto, ma non nasconde la sua approvazione per la nuova coppia dirigenziale: “Tare ds e Allegri in panchina sono le persone giuste al posto giustoper cominciare una ricostruzione”. Una fiducia che, tuttavia, si accompagna a una certa perplessità, soprattutto in merito ad alcune decisioni recenti della società.

La cessione di Reijnders: un’ombra sul progetto?

Gerry Scotti esprime un forte rammarico per la partenza del centrocampista olandese Tijjani Reijnders. L’ex giocatore dell’Az Alkmaar, secondo Scotti, era un tassello fondamentale per la squadra e la sua cessione rappresenta un grave errore. “Piuttosto che dare via Reijnders mi sarei indebitato”, ha dichiarato il conduttore, sottolineando di non aver visto un giocatore con le sue qualità “da anni”. La sua preoccupazione principale è che i soldi ricavati dalla vendita del giovane talento non vengano reinvestiti in acquisti di pari livello, mettendo in dubbio la solidità del progetto. La tesi di Scotti è che lo stesso Reijnders potrebbe aver scelto di partire proprio perché non convinto della direzione intrapresa dal Diavolo.

Giovani, acquisti e il sogno Modric

Nonostante le perplessità, Scotti si dimostra soddisfatto di alcuni nomi accostati ai rossoneri. Mostra grande entusiasmo per l’attenzione riservata ai giovani talenti italiani, come ad esempio il giovane centrocampista del Torino Samuele Ricci. Il suo sguardo si posa anche sul giovanissimo attaccante del Milan Francesco Camarda, considerato uno dei prospetti più brillanti del calcio italiano.

A sorpresa, tra i desideri del conduttore spunta anche il nome del fuoriclasse croato Luka Modric, attuale centrocampista del Real Madrid. Pur consapevole che si tratterebbe di un’operazione complessa, Scotti si dice convinto che anche “a mezzo servizio” il Pallone d’Oro croato potrebbe tornare utile alla causa del Milan e ammette che, per rispetto del giocatore, comprerebbe la sua maglia. Una chiusura che dimostra come il conduttore, pur con qualche dubbio, rimanga un grande sostenitore dei colori rossoneri.