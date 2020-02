Milan-Genoa, Theo Hernandez vs Criscito: sfida tra i due terzini goleador

Milan-Genoa sarà anche Theo Hernandez contro Criscito: i due terzini hanno in comune il vizio del gol in questo campionato

Milan-Genoa sarà una gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e andrà in scena domenica alle ore 12:30. Un interessante e curioso aspetto accomuna un certo senso i due club. Già, perché rossoneri e rossoblù godono entrambi di un terzino goleador. Il Milan si coccola il suo Theo Hernandez, prelevato in estate dal Real Madrid e adesso gemma preziosissima per il club di via Aldo Rossi.

Il francese ha totalizzato, fino ad ora, ben 5 gol in campionato. Meglio di lui è riuscito a fare il terzino del Genoa, Domenico Criscito, capace di raggiungere addirittura quota 7 gol. Il numero 4 del Grifone però ha segnato esclusivamente su rigore, mentre Theo solo su azione. In ogni caso i due sono ad oggi, insieme a Gosens e Kolarov, due dei difensori più prolifici del campionato.