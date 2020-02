Milan-Genoa, sfida stregata tra sospensioni e rinvii: ecco tutti i precedenti maledetti

Con l’ultimo rinvio deciso oggi Milan-Genoa ha assunto un carattere decisamente misterioso: ecco tutti i precedenti

Febbraio 2020, emergenza Coronavirus a Milano, in Lombardia e più in generale in tutta Italia. Quale match d’intralcio? Milan-Genoa, ancora una volta. Già, perché possiamo adesso dire che si tratta di una sfida stregata, tra sospensioni e rinvii. Ecco di seguito tutti i precedenti maledetti tra le due compagini:

29/9/1991: sospesa per pioggia

29/1/1995 (a Genova): sospesa per l’uccisione di Vincenzo Spagnolo

15/4/2012: rinviata per la morte di Piermario Morosini

19/8/2018: rinviata per la tragedia del ponte Morandi

1/3/2020: rinviata per coronavirus