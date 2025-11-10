Milan Futuro, brutta battuta d’arresto per la squadra allenata da Massimo Oddo: sconfitta contro l’ultima in classifica del grande ex. Le ultime

Weekend nero per il vivaio del Milan. Dopo la sconfitta subita dalla Primavera di Giovanni Renna, anche il Milan Futuro (la formazione Under 23 rossonera) ha incassato una delusione pesantissima in campionato. La squadra allenata da Massimo Oddo è stata battuta contro ogni pronostico, perdendo punti cruciali contro l’ultima classificata del girone di Serie D.

La notizia è stata messa in risalto anche dal QS, edizione Il Giorno, che ha titolato: «Oddo sconfitto dal Sondrio ultimo». Il risultato è particolarmente amaro perché il Sondrio, fanalino di coda del torneo, è riuscito a conquistare proprio contro i giovani rossoneri la sua prima vittoria stagionale nel campionato. Un segnale d’allarme che non può essere ignorato dalla dirigenza.

A rendere la beffa ancora più cocente c’è un dettaglio significativo: sulla panchina del Sondrio siede un volto molto noto al mondo rossonero, l’ex portiere del Milan Marco Amelia. Proprio Amelia ha guidato la sua squadra a un successo storico, maturato contro il club con cui aveva vinto uno Scudetto, battendo l’ex compagno di nazionale e di club Massimo Oddo.

Il progetto Milan Futuro, ideato per fare da ponte tra la Primavera e la Prima Squadra, sta attraversando una fase delicata. La sconfitta contro il fanalino di coda mette in luce problemi di continuità e forse di motivazione in un campionato, come la Serie D, che richiede un approccio e una mentalità estremamente rocciosa. La sosta nazionali non riguarda la Serie D, il che significa che il team di Oddo dovrà voltare immediatamente pagina per evitare che questa battuta d’arresto comprometta il percorso di crescita e maturazione dei talenti rossoneri.