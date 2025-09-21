Milan Futuro, Sia esulta: «Grande rimonta, quest’anno per me è fondamentale e vi spiego perchè. Ecco cosa mi chiede Oddo»

Milan Futuro, Diego Sia ha esultato dopo la vittoria dell’U23 rossonera contro il Chievo in rimonta: le sue dichiarazioni

Il Milan Futuro batte Il Chievo Verona in un’emozionante rimonta: Diego Sia protagonista della gara

Milan Futuro-Clivense: le parole di Diego Sia

MILANO – Una vittoria di cuore e di testa quella del Milan Futuro, che oggi ha superato il Chievo per 3-2 in una partita avvincente e ricca di colpi di scena. Il merito di questo successo, oltre all’impegno di tutta la squadra, va anche a Diego Sia, il giovane attaccante che con il suo gol ha innescato la spettacolare rimonta rossonera. Al termine della gara, Sia ha rilasciato alcune dichiarazioni, offrendo un quadro chiaro della sua crescita e delle ambizioni personali e di squadra. Le sue parole risuonano come un inno alla determinazione e alla voglia di non mollare mai, caratteristiche che il direttore sportivo Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri cercano costantemente nei loro giocatori.

La partita, giocata su ritmi serrati, ha visto il Milan Futuro partire in svantaggio. Tuttavia, la reazione non si è fatta attendere. “Siamo contentissimi, abbiamo lavorato bene tutta la settimana nonostante sia un periodo in cui si gioca ogni tre giorni”, ha dichiarato Sia. “La reazione è stata bellissima e fondamentale per portarci alla vittoria”. Questa resilienza è un segnale incoraggiante per il club, che punta a formare non solo talenti tecnici, ma anche atleti con una forte mentalità vincente.

Quando gli è stato chiesto se sentisse di aver fatto uno step mentale, il giovane attaccante non ha avuto dubbi. “Quest’anno per me è fondamentale. Darò il 100%. Il mister mi chiede di stare sempre in partita per aiutare la squadra ed io sono contento di farlo”. Le sue parole sottolineano una maturità notevole e un senso di responsabilità che va oltre il semplice gesto tecnico. Tare e Allegri osservano con attenzione la crescita di questi ragazzi, sapendo che la serenità mentale e l’approccio professionale sono cruciali per il loro futuro.

Il gol, in particolare, è stato un momento di grande gioia per il giocatore. “Sono contentissimo di aver ritrovato il gol e di aver aiutato la squadra a continuare questo percorso trovando la vittoria”. Il sorriso di Sia riflette la soddisfazione di chi vede il proprio impegno ripagato sul campo. Questo successo non è solo personale, ma collettivo, e dimostra l’importanza del lavoro di squadra.

Infine, sull’obiettivo realizzativo, Sia ha mostrato grande concretezza. “Ho l’obiettivo di fare più gol e assist possibili: aiutano la squadra e sono contentissimo sia se faccio gol e sia se faccio assist”. L’atteggiamento altruistico, unito alla voglia di essere decisivo, fa di lui un elemento prezioso per la formazione. L’obiettivo non è la gloria personale, ma il bene del Milan Futuro.

Le dichiarazioni di Diego Sia sono state riportate da TMW.