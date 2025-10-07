Milan Futuro, rinviata la gara con il Breno in programma il 12 ottobre: il motivo e la nuova data della sfida

Milan Futuro, la gara dell’U23 rossonera in trasferta sul campo del Breno è stata rinviata al 22 ottobre: il motivo

Un impegno del settore giovanile rossonero ha subito un cambio di programma a causa delle convocazioni in Nazionale. La partita Breno-Milan Futuro, valida per il campionato di Serie D 2025/26 e che vedrebbe in campo la squadra U23 del Diavolo, è stata rinviata dalla data inizialmente prevista.

La gara, che era in programma per domenica 12 ottobre 2025, si giocherà invece mercoledì 22 ottobre 2025 con fischio d’inizio fissato alle ore 15:00.

Il Comunicato Della Lega Nazionale Dilettanti

Il rinvio è stato ufficializzato dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND), che ha motivato la decisione con la richiesta avanzata direttamente dal club rossonero. La causa specifica è la convocazione di due giovani talenti del Milan Future in vista degli Europei Under 21.

Questo il comunicato ufficiale della LND che stabilisce la nuova data:

«A seguito di richiesta della Società AC Milan e preso atto della convocazione di due tesserati per gli Europei Under 21, si dispone che la gara Breno-Milan, Campionato Serie D 2025/26, inizialmente programmata per domenica 12 ottobre 2025, venga rinviata a mercoledì 22 ottobre 2025 con inizio alle ore 15.00».

I provvedimenti disciplinari relativi alla gara saranno comunicati il giorno successivo, come specificato dalla LND.

L’Impatto Sul Settore Giovanile

Questo rinvio è un segnale positivo per il Milan, confermando che il lavoro svolto nel settore giovanile e nella squadra Future di Serie D sta producendo talenti di caratura internazionale pronti per le rispettive Nazionali.