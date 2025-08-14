Milan Futuro, ufficiale l’arrivo di un rinforzo in difesa: Piermarini ha firmato

Milan Futuro, ufficiale l’acquisto di Piermarini: il difensore classe 2006 proveniente dall’Ascoli ha firmato

Il Milan continua a investire sul proprio futuro, focalizzandosi sulla crescita dei giovani talenti. Con un comunicato ufficiale, il club rossonero ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Mattia Piermarini, promettente difensore classe 2006, proveniente dall’Ascoli. L’arrivo di Piermarini si inserisce pienamente all’interno del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa strategica dedicata alla formazione e allo sviluppo dei calciatori più giovani, con l’obiettivo di preparare la prossima generazione di campioni che possano un giorno indossare la maglia della prima squadra.

“AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Mattia Piermarini, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti”, si legge nella nota ufficiale. “Il difensore, nato nel 2006 arriva da Ascoli Calcio 1898 FC e ha scelto di legarsi ai colori rossoneri”. Questo trasferimento sottolinea ancora una volta l’importanza che il Milan attribuisce al proprio settore giovanile, considerandolo il vero motore per la sostenibilità e il successo a lungo termine del club.

L’arrivo di Mattia Piermarini non è un caso isolato, ma una tessera che si aggiunge a un mosaico ben più grande. Il Progetto Milan Futuro è il pilastro su cui la società sta costruendo le basi per il domani. L’idea è quella di creare un percorso di crescita chiaro per i ragazzi, offrendo loro le migliori strutture e un ambiente competitivo in cui maturare. Questo approccio si allinea perfettamente con la nuova direzione intrapresa dal club, che ha visto la nomina di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e il ritorno di Massimiliano Allegri come allenatore.

Tare, noto per la sua abilità nello scovare e valorizzare talenti, e Allegri, che ha dimostrato in passato di saper integrare i giovani in prima squadra, sono le figure ideali per supervisionare questo processo. La loro sinergia sarà fondamentale per far sì che i ragazzi del Progetto Milan Futuro, come Piermarini, abbiano l’opportunità di arrivare un giorno a calcare i campi della Serie A con la maglia del Milan. La società rossonera ha dimostrato di voler investire non solo su giocatori già affermati, ma anche e soprattutto sul futuro, gettando le fondamenta per un ciclo vincente che possa durare nel tempo. L’arrivo di Mattia Piermarini è un segnale forte e chiaro di questa visione strategica.