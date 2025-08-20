Milan Futuro, la prima partita ufficiale dei ragazzi allenati da Oddo è sempre più vicina: data e orario svelati. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan Futuro si prepara ad affrontare una nuova, impegnativa sfida. Dopo la retrocessione in Serie D subita l’anno scorso a seguito dei playout persi contro la SPAL, la seconda squadra rossonera è pronta a rimboccarsi le maniche. Sotto la guida di mister Massimo Oddo, i giovani talenti provenienti dalla Primavera under 20 si misureranno con un campionato che, pur essendo inferiore per categoria, presenta nuove insidie e rappresenterà un banco di prova fondamentale per la loro crescita.

Il vero debutto ufficiale della stagione, però, non sarà in campionato, bensì in Coppa Italia Serie D. L’esordio è fissato per il 24 agosto alle 16, quando il Milan Futuro ospiterà la Trevigliese al “Chinetti” di Solbiate Arno, in occasione del Turno Preliminare. La partita si giocherà in gara unica e, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore, senza passare per i tempi supplementari.

Questo primo impegno rappresenta una tappa importante per la squadra di Oddo, che avrà subito l’occasione di testare la propria condizione e di rodare gli schemi in vista dell’inizio del campionato. La prima gara di Serie D è in programma per il weekend del 6-7 settembre, in casa, contro l’AC Leon. Un appuntamento che segnerà il vero e proprio inizio del percorso di risalita. Il Milan Futuro ha l’obiettivo di tornare a competere nelle categorie superiori, e il cammino inizia proprio da queste prime, decisive partite.