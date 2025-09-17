Milan Futuro, Oddo dopo il pareggio contro il Leon: «Campionato duro ma l’obiettivo in questa annata è uno solo. Ecco quale»

Milan Futuro, Massimo Oddo, tecnico dell’U23 rossonera, ha commentato il pareggio contro il Leon: le sue dichiarazioni

Il Milan Futuro di Massimo Oddo in cerca di maturità. Dopo un pareggio rocambolesco per 2-2 contro il Leon, le parole dell’allenatore Oddo risuonano come un promemoria di un percorso difficile ma necessario per i giovani talenti rossoneri. L’ex calciatore si è soffermato in particolare sulla crescita mentale dei suoi ragazzi, un aspetto cruciale sottolineato anche dal Direttore Sportivo Igli Tare nel suo lavoro quotidiano per il club.

Inesperienza e cali di concentrazione: la via da percorrere

Il 2-2 contro il Leon ha evidenziato le difficoltà che la squadra sta affrontando in questa fase iniziale. Oddo, nel post-partita, non ha usato mezzi termini, riconoscendo le prestazioni altalenanti: “Non abbiamo fatto sicuramente un buon primo tempo, molto frenetico, molto confusionario”. La squadra ha mostrato un gioco disordinato e la mancanza di lucidità tipica dei ragazzi alle prime armi. Tuttavia, il secondo tempo ha mostrato un netto miglioramento, con i giovani rossoneri capaci di “giocare meglio a calcio” e di “costruire qualche occasione”, trovando due gol che l’allenatore ha definito “meritati”.

Nonostante la reazione, il grave errore che ha portato al gol subito ha riportato l’attenzione sulla fragilità psicologica del gruppo: “Poi dopo abbiamo commesso degli errori, il gol subito è un qualcosa di grave ma che va di pari passo con l’inesperienza, c’è stato magari un calo di concentrazione che non deve avvenire, ma questo è un normale percorso di ragazzi di 17 anni, che devono formarsi, crescere soprattutto dal punto di vista mentale”.

Le parole di Oddo: una lezione di realismo

Oddo ha voluto chiarire che il campionato sarà un banco di prova costante, smentendo chi pensa che sia semplice per una squadra come il Milan dominare la competizione. “Questo sarà un campionato così, non importa se si vince o pareggia una partita o si perde un’altra, ovviamente tutti pensano che sia semplice per il Milan giocare in questo campionato ma non è assolutamente così.” Il tecnico ha sottolineato le differenze fisiche e di esperienza con gli avversari, due fattori che i suoi ragazzi pagano a caro prezzo: “Sarà un campionato molto duro, sarà difficile arrivare tra le prime posizioni perché poi incontri squadre che hanno fisicità e paghiamo. Hanno esperienza e paghiamo, abbiamo molta più qualità ma questa va messa in campo e coniugata con un’altra serie di caratteristiche che dovranno crescere durante l’anno”.

Questo percorso di crescita è parte integrante del progetto voluto dalla dirigenza, guidata dall’amministratore delegato Furlani e dal DS Tare, che vede nel Milan Futuro un serbatoio di talenti per la prima squadra di Massimiliano Allegri. L’obiettivo è chiaro: formare giocatori completi e mentalmente pronti ad affrontare il calcio professionistico. Oddo, in questo senso, ha voluto rassicurare l’ambiente con una previsione ottimistica ma realistica: “Una cosa è certa: da qui a fine anno miglioreremo tantissimo ma all’inizio commetteremo tanti errori come abbiamo fatto oggi”.

Le parole di Massimo Oddo sono un chiaro segnale che il percorso del Milan Futuro non è solo legato ai risultati, ma alla formazione dei calciatori. Un processo lungo e tortuoso, fatto di errori e crescita, che punta a forgiare i campioni di domani per il Milan di Allegri.