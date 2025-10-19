Milan Futuro, brutta sconfitta per la squadra allenata da Oddo: la classifica aggiornata e le ultimissime sui rossoneri

Non è ripartita come si sperava la stagione del Milan Futuro. La formazione guidata da mister Massimo Oddo è stata sconfitta in casa per 0-2 dal Caldiero Terme, in una partita che ha evidenziato le difficoltà dei giovani rossoneri a trovare continuità.

Il risultato, una sconfitta netta, è pesante perché segna la seconda battuta d’arresto consecutiva in campionato per il Milan Futuro. Sebbene la prestazione non sia stata del tutto da buttare, l’efficacia offensiva e la solidità difensiva sono venute meno nei momenti cruciali. Il percorso di crescita dei ragazzi di Oddo si scontra con la dura realtà della Serie D, dove ogni errore viene punito.

Nonostante il passo falso, la classifica del Girone B non è ancora compromessa in modo grave. Il Milan Futuro resta ancorato a 11 punti, a pari merito con l’AC Leon, grazie soprattutto al fatto di avere una partita in meno da recuperare. Questo asterisco diventa vitale: il Diavolo dovrà recuperare in settimana la gara contro il Breno (10 punti), posticipata a causa degli impegni delle Nazionali.

La sfida contro il Breno è cruciale. Una vittoria consentirebbe al Milan Futuro di balzare a 14 punti, superando Casatese Merate e agganciando il Villa d’Almé, tornando così nella zona alta della classifica. Il Chievo Verona (19 punti) e la Folgore Caratese (17 punti) restano al momento fuori portata, ma il campionato è lungo. Oddo è chiamato ora a motivare il gruppo e a trasformare l’amarezza della sconfitta in energia per il recupero infrasettimanale, essenziale per onorare il progetto e la spinta della società.

CLASSIFICA SERIE D, GIRONE B