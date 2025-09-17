Milan Futuro Leon, Moncada presente ad assistere al match: assieme a lui anche un’altra presenza di spicco. Le ultimissime sui rossoneri

Si conferma l’attenzione del Milan verso il proprio vivaio. Il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il vice di Allegri, Marco Landucci, sono stati avvistati questo pomeriggio al ‘Chinetti’ di Solbiate Arno per assistere alla partita Milan Futuro-LEON, valida per il campionato di Serie D. La loro presenza non è casuale e sottolinea la volontà della dirigenza rossonera di monitorare da vicino i progressi dei giovani talenti.

La scelta del Milan di creare una seconda squadra, il Milan Futuro, che compete in Serie D, ha come obiettivo primario quello di far crescere i prospetti più promettenti in un contesto di calcio agonistico, garantendo loro un percorso di sviluppo graduale e mirato. La presenza di figure di spicco come Moncada, un dirigente che da tempo ha dimostrato il suo occhio attento per i giovani, testimonia l’importanza che il club attribuisce a questo progetto.

Anche la presenza di Marco Landucci, stretto collaboratore di Massimiliano Allegri, dimostra un legame forte tra la prima squadra e il settore giovanile. La sinergia tra i due livelli è fondamentale per assicurare che i giovani calciatori possano essere pronti a fare il salto di qualità in caso di necessità. Allegri stesso, noto per il suo pragmatismo, ha più volte mostrato di voler contare su elementi del vivaio, purché siano all’altezza del compito. La supervisione del suo vice è un modo per avere un aggiornamento costante e diretto sui progressi dei giovani, valutandone le prestazioni e il potenziale.

Questo approccio evidenzia una politica societaria basata sulla valorizzazione interna e sulla sostenibilità. La presenza di Moncada e Landucci alla partita di Milan Futuro-LEON non è solo un atto di curiosità, ma un segnale concreto della serietà con cui il Milan intende portare avanti il progetto della seconda squadra, considerandola un vero e proprio serbatoio di talenti per il futuro del club.