Milan Futuro Leon, termina 2-2 la prima di campionato: grande rammarico per mister Oddo, il resoconto del match. Le ultimissime notizie

Un doppio vantaggio sprecato, un pareggio che sa di beffa. Il Milan Futuro di Massimo Oddo non va oltre il 2-2 in casa contro l’AC Leon nel recupero della prima giornata del Girone B di Serie D. Una partita dai due volti, iniziata nel migliore dei modi per i rossoneri, ma conclusa con un grande rammarico.

Il primo tempo si era chiuso con il Milan in vantaggio per 1-0, grazie alla rete di Gioele Perina, servito da un ottimo assist di Chaka Traoré. Una prima frazione di gioco in cui il Milan Futuro aveva dimostrato più solidità e qualità, pur senza dilagare.

La svolta della partita è arrivata nella ripresa. A inizio secondo tempo, dopo un gol annullato a Sala per fuorigioco, il Milan Futuro è riuscito a raddoppiare con Cheveyo Balentien, grazie a un’azione propiziata da un grande assist del neo-entrato Ibrahimovic. Il 2-0 sembrava mettere in discesa la partita, ma il Leon ha dimostrato grande reattività.

Gli ospiti hanno accorciato le distanze con un gol di Davighi, riaprendo la gara. Pochi minuti dopo, il Milan ha avuto una grande occasione con Ibrahimovic per chiudere la partita, ma il numero 20 rossonero non è riuscito a spingere in rete di testa un cross di Cappelletti. E così, all’ultimo assalto, il Leon ha trovato il gol del pareggio con il suo capitano, Bonseri, che è riuscito a deviare in rete la conclusione di un compagno.

Nonostante il pareggio finale, la partita ha messo in luce alcuni giovani talenti del Milan, come Balentien, autore del suo primo gol stagionale. Tuttavia, il risultato finale lascia l’amaro in bocca per una vittoria che sembrava già in tasca. Ora l’attenzione si sposta sulla prossima sfida, quella contro il Chievo Verona, in cui i rossoneri dovranno dimostrare di saper gestire il vantaggio e portare a casa i tre punti.