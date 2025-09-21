Milan Futuro Chievo Verona, vittoria di misura per i rossoneri! Il resoconto. Segui le ultimissime sul club rossonero

Grande spettacolo e vittoria di carattere per il Milan Futuro di Massimo Oddo nella terza giornata del campionato di Serie D. I giovani rossoneri hanno superato il Chievo Verona con un’emozionante rimonta, ribaltando un iniziale svantaggio di 0-2 e imponendosi per 3-2. Una prova di forza e maturità che consolida il buon inizio di stagione della squadra.

Il Chievo Verona, in cerca di riscatto, aveva sorpreso i padroni di casa con una partenza aggressiva. I gol di D’Este e De Cerchio avevano portato gli ospiti in un doppio vantaggio, mettendo a dura prova la tenuta mentale del Diavolo. Ma i ragazzi di Oddo non si sono arresi, dimostrando la loro determinazione e il loro talento.

I protagonisti della rimonta rossonera

La reazione del Milan Futuro non si è fatta attendere. Il primo a suonare la carica è stato il giovane attaccante Diego Sia, autore del gol che ha riaperto i giochi e accorciato le distanze. La sua rete ha dato nuova linfa ai compagni, che hanno continuato a spingere con convinzione.

Il pareggio è arrivato grazie a una splendida giocata di Chaka Traore, talento ivoriano noto per la sua velocità e la sua tecnica sopraffina. La sua rete ha riequilibrato le sorti del match, portando il risultato sul 2-2 e infiammando gli animi dei tifosi presenti.

La vittoria è stata sigillata da Mattia Cappelletti, centrocampista che ha messo in mostra grande caparbietà. Il suo gol decisivo ha completato la rimonta e ha permesso ai rossoneri di conquistare i tre punti, al termine di una partita ricca di colpi di scena.

La prestazione del Milan Futuro dimostra il valore del progetto tecnico guidato da Massimo Oddo, ex campione del mondo con la Nazionale italiana. La squadra, nonostante la giovanissima età, ha saputo affrontare le difficoltà e reagire con carattere, un segnale molto positivo per il futuro del club. Questa vittoria non è solo importante per la classifica, ma anche per la crescita e la maturazione dei singoli giocatori, che stanno dimostrando di avere le carte in regola per ambire a palcoscenici più importanti.