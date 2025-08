Milan Futuro: svelato il girone B di Serie D, ecco tutte le avversarie della squadra di Massimo Oddo

Milan Futuro, è stato svelato il girone B di Serie D nel quale sono stati inseriti i rossoneri di Massimo Oddo: ecco tutte le avversarie

L’attesa è finita! Pochi istanti fa, la Lega Nazionale Dilettanti ha sciolto ogni riserva, svelando la composizione dei gironi del campionato di Serie D direttamente sul proprio profilo Instagram. E le previsioni della vigilia si sono rivelate corrette: il Milan Futuro è stato ufficialmente inserito nel Girone B, un raggruppamento che promette emozioni forti e sfide appassionanti per la nuova realtà rossonera.

Questa notizia è di fondamentale importanza per il progetto del Milan, fortemente voluto dalla dirigenza per la crescita dei giovani talenti. Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan, e la guida tecnica affidata a Massimiliano Allegri per la prima squadra, l’attenzione alla linea verde è più che mai centrale. Il Milan Futuro rappresenta un ponte cruciale tra il settore giovanile e la prima squadra, offrendo ai ragazzi un palcoscenico competitivo dove mettersi alla prova.

Il Girone B si presenta come un gruppo eterogeneo e stimolante, composto da squadre blasonate e realtà ambiziose. Ecco il dettaglio completo delle avversarie che il Milan Futuro si troverà ad affrontare: Caldiero Terme, il Chievo Verona (una presenza importante e dal passato glorioso), il Breno, la Casatese Merate, la Castellanzese, la Folgore Caratese, il Leon, il Nuova Sondrio, l’Oltrepò, il Pavia (altra squadra storica), il Real Calepina, lo Scanzorosciate, la Varesina, il Villa Valle, il V.Ciseranobergamo e la Vogherese.

La presenza di squadre con una consolidata esperienza in Serie D, come il Chievo Verona o il Pavia, garantirà un livello di competizione elevato, essenziale per la formazione dei giovani calciatori del Milan. Ogni partita sarà un test importante e un’occasione per accumulare preziosa esperienza in un campionato fisicamente e tatticamente impegnativo.

Per il Milan Futuro, l’obiettivo sarà duplice: da un lato, competere al massimo in ogni gara per raggiungere i migliori risultati possibili; dall’altro, e forse più importante, sviluppare i talenti e prepararli per un eventuale salto in prima squadra. La Serie D è un campionato ostico, dove la grinta e la determinazione fanno la differenza. Sarà interessante vedere come i giovani rossoneri, sotto la supervisione attenta dello staff tecnico del Milan e con la strategia lungimirante di Tare e Allegri, affronteranno questa nuova avventura.

I tifosi rossoneri sono già in trepidante attesa di scoprire il calendario completo e di poter seguire da vicino le gesta del Milan Futuro. L’obiettivo è chiaro: preparare il futuro del Milan attraverso un percorso di crescita solido e strutturato. La Serie D sarà la palestra perfetta per le future stelle del calcio italiano.