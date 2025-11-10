Milan Futuro sconfitto ma la notizia è l’addio: Marco Amelia lascia la panchina del Nuova Sondrio. L’annuncio social

Milan Futuro, la sconfitta con la Nuova Sondrio ha ripercussioni anche per l’ex rossonero Amelia: addio alla panchina del club

Il weekend calcistico ha visto una clamorosa sconfitta per il Milan Futuro, battuto di misura in trasferta dall’ultima in classifica, il Nuova Sondrio, che aveva conquistato solamente un punto in stagione. Una prestazione infelice che rallenta ulteriormente il percorso dei giovani rossoneri.

La vera notizia, tuttavia, è arrivata a fine gara dalla panchina avversaria: nonostante la prima e agognata vittoria in stagione, il Nuova Sondrio ha comunicato la separazione dal tecnico Marco Amelia, ex portiere anche del Milan.

Milan Futuro, il comunicato del club e lo sfogo di Amelia

Il comunicato del club è stato breve: «La Nuova Sondrio Calcio comunica che il signor Marco Amelia non è più l’allenatore della prima squadra. Al tecnico vanno i ringraziamenti per la professionalità dimostrata…».

In serata è arrivato il lungo e amaro post di Amelia, un vero e proprio sfogo che ha svelato i retroscena di un addio annunciato. L’allenatore ha atteso un cambiamento, ma invano: «Ho continuato a ripetere dall’anno scorso che ero solo… io nel mentre sono rimasto da solo e nei problemi».

Amelia ha denunciato la totale mancanza di supporto e di risorse minime per lavorare: «Gestire una squadra a questi livelli, senza assistenti, senza materiale, senza nessuno che ti dà una mano, il più delle volte senza staff sanitario e fisioterapico presente agli allenamenti e alle partite non è stato il massimo…».

Ha rivelato di aver comunicato la sua volontà di non continuare già dopo la pre-season per «condizioni non idonee e minimamente sostenibili». Nonostante fosse convinto che la squadra potesse salvarsi, ha scelto di farsi da parte: «Sinceramente, io da solo, sottolineo da solo forse non son in grado di ripetere quello che sono riuscito a fare l’anno scorso e quindi credo che sia arrivato il momento di farmi da parte…».

Ha concluso con una nota amara: «Per portare avanti la mia passione vorrei farlo nelle migliori condizioni, almeno le minime condizioni e soprattutto con qualcosa che in questo mondo si vede poco, il RISPETTO».