Milan Fiorentina, vittoria di cuore e carattere che lancia i rossoneri in testa alla classifica: con Leao e Allegri... Ultimissime

Milan Fiorentina, vittoria di cuore e carattere che lancia i rossoneri in testa alla classifica: con Leao e Allegri…

C’è una notizia che riscalda l’ambiente rossonero in questa fresca mattina di ottobre: il Milan è solo in testa alla classifica di Serie A. La vittoria per 2-1 di ieri sera contro la Fiorentina non è stata solo una vittoria di campo, ma un successo di carattere e mentalità, il tratto distintivo che Massimiliano Allegri ha saputo imprimere a una squadra rimaneggiata. La Repubblica, nel taglio alto della sua prima pagina, sintetizza l’euforia titolando: «Il Milan affonda la Viola e ora è da solo in vetta».

La serata a San Siro è stata, in effetti, una vera e propria marcia trionfale della volontà. Il pubblico, finalmente tornato a colorare lo stadio, ha risposto con entusiasmo alla rimonta subita e poi realizzata contro l’ex Stefano Pioli. E proprio la reazione allo svantaggio, arrivato a inizio ripresa, è il segnale più forte lanciato dai rossoneri.

A guidare l’assalto ci ha pensato, ancora una volta, Rafael Leao. L’uomo più atteso non ha deluso, firmando una doppietta che lo consacra leader tecnico e capace di risolvere le partite anche nelle serate più complicate. Il suo primo gol, frutto di un’azione personale, ha riacceso l’entusiasmo, mentre il secondo, seppur viziato dalle polemiche sul rigore, ha chiuso i conti e mandato il Milan in fuga.

Dietro la festa del campo, c’è la gestione lucida di Allegri che non lancia messaggi, ma lavora sui fatti, e la pianificazione del DS Igli Tare. Quest’ultimo, infatti, aveva insistito sulla necessità che la squadra sapesse resistere alle assenze. I rientri imminenti di giocatori come Loftus-Cheek e Nkunku, accennati dal tecnico, non fanno che aumentare la fiducia in un cammino che, seppur lungo, è iniziato con il piede giusto. Il Milan è tornato a fare la voce grossa, e la vetta solitaria è la migliore risposta a critici e avversari.