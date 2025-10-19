Milan Fiorentina, Sky o DAZN? Dove seguire il big match di domenica sera in TV e streaming. Le ultimissime notizie

La Serie A si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali e lo fa con un big match di altissimo livello: Milan contro Fiorentina. Per i tifosi rossoneri e gli appassionati, è fondamentale sapere che questa cruciale sfida, che vedrà il Milan di Massimiliano Allegri misurarsi con una Viola rinforzata dai rientri, sarà visibile solamente in diretta e in esclusiva su DAZN.

La partita, che si preannuncia tesa e ricca di spunti tattici — tra il ballottaggio Leao-Nkunku per Allegri e l’attesa per Kean sul fronte opposto — rientra infatti nel pacchetto di incontri che l’emittente streaming trasmette in esclusiva per ogni giornata di campionato.

Come Seguire la Partita in Streaming

L’unico modo per non perdersi l’esordio post-sosta del Milan è attivare un abbonamento a DAZN. La piattaforma è interamente basata sullo streaming, il che significa che l’incontro non sarà disponibile sui canali satellitari tradizionali.

Per lo streaming, gli abbonati possono accedere al match da una vasta gamma di dispositivi: smart TV, smartphone, tablet, PC e console da gioco come PlayStation e Xbox. La flessibilità del servizio garantisce la possibilità di seguire l’evoluzione tattica della squadra di Allegri ovunque ci si trovi, purché si disponga di una connessione internet stabile.

Soluzioni per Chi Preferisce la TV

Per chi desidera una visione più tradizionale, pur restando nel perimetro dello streaming, è possibile sfruttare l’applicazione di DAZN scaricabile sulla smart TV. In alternativa, si possono utilizzare dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick o Apple TV per trasmettere il contenuto dal proprio dispositivo mobile o PC direttamente sul grande schermo.

Questa limitazione alla sola piattaforma DAZN sottolinea quanto sia cruciale per Allegri e per il progetto di Igli Tare non perdere punti in questa fase delicata. La sfida contro la Fiorentina non è solo una partita: è un banco di prova per il Milan al rientro dagli impegni internazionali, con il rischio Pulisic e il peso della lotta scudetto. Per i tifosi, l’appuntamento è fissato in esclusiva sulla piattaforma streaming, pronti a sostenere la squadra nella prima, fondamentale battaglia dopo la sosta.