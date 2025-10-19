Milan Fiorentina: la Curva Sud torna a colorare San Siro. Striscioni, bandiere e sciarpe per sostenere il Diavolo. L’avviso degli Ultras

Milan Fiorentina, oggi il ritorno al gran completo della Curva Sud a San Siro: l’avviso degli Ultras in vista della gara di questa sera

La partita di questa sera tra Milan e Fiorentina non sarà un evento cruciale solo per le implicazioni di classifica, ma anche per il ritorno completo del tifo organizzato sugli spalti di San Siro. La Curva Sud Milano torna infatti a colorare San Siro con striscioni e bandiere, dando seguito a quanto anticipato in occasione del big match contro il Napoli.

Contro i partenopei, il tifo organizzato era tornato a cantare e sostenere la squadra per tutta la durata del match, segnando un momento di ritrovata unità dopo un periodo di silenzio e proteste. Questa sera, l’atmosfera si preannuncia ancora più intensa e visivamente d’impatto.

Attraverso i propri profili social, gli ultras Rossoneri hanno comunicato un avviso importante per tutti i tifosi in vista della partita di questa sera, chiamando a raccolta l’intera Curva per un sostegno corale.

Milan Fiorentina, l’appello della Curva: «Portate una sciarpa»

Il messaggio della Curva Sud Milano è chiaro e mira a rendere lo spettacolo sugli spalti memorabile, nonostante le difficoltà logistiche:

«Oggi la Curva Sud Milano tornerà a colorarsi anche a San Siro, nonostante la persistenza di alcuni divieti. Chiediamo a TUTTI di portare una sciarpa, oltre alle bandiere, agli stendardi e di attenersi alle istruzioni che verranno date tramite l’impianto voce per coordinare l’apertura».

L’invito a portare una sciarpa è un elemento simbolico forte, che punta a creare una coreografia di massa e a rafforzare il senso di appartenenza in un momento cruciale della stagione. Nonostante la persistenza di alcuni divieti, la volontà del tifo organizzato è quella di superare gli ostacoli burocratici e logistici per garantire alla squadra un sostegno incondizionato.

In una serata in cui il Milan di Allegri si presenta in fortissima emergenza a causa degli infortuni (Pulisic, Rabiot, Loftus-Cheek out), il ruolo del dodicesimo uomo sarà fondamentale. La Curva Sud è pronta a trasformare San Siro in una bolgia, spingendo i Rossoneri verso la vittoria che vale il primo posto in classifica in solitaria.