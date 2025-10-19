Milan Fiorentina: Christian Pulisic premiato MVP di settembre. Riconoscimento per lo statunitense nonostante il forfait per infortunio

Milan Fiorentina, Pulisic, out per infortunio, verrà premiato nel pre-partita di San Siro come MVP del mese di settembre

Nonostante la brutta notizia del suo infortunio, che lo terrà fuori dalla sfida cruciale di stasera contro la Fiorentina, Christian Pulisic è stato insignito di un prestigioso riconoscimento. Nei giorni scorsi, la Lega Serie A ha infatti eletto lo statunitense come miglior giocatore del mese di settembre.

Un premio meritatissimo che sottolinea l’impatto straordinario avuto da Pulisic in maglia Rossonera dall’inizio della stagione. Il suo mese di settembre è stato segnato da prestazioni di altissimo livello e da numeri da capogiro: l’esterno offensivo ha giocato sette partite tra campionato e Coppa Italia, collezionando un bottino impressionante di 6 gol e 2 assist all’attivo. Un contributo fondamentale che ha permesso al Milan di stabilizzarsi nelle zone altissime della classifica.

Milan Fiorentina, la premiazione a San Siro prima del match

Pulisic, purtroppo, stasera non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri a causa del problema al flessore destro che lo ha costretto allo stop. Un’assenza pesante, che costringe il Mister a reinventare l’attacco.

Tuttavia, l’appuntamento con la gloria è solo rimandato di qualche ora. Prima dell’inizio di Milan-Fiorentina, nel suggestivo palcoscenico di San Siro, Christian Pulisic verrà premiato ufficialmente come MVP (Most Valuable Player) di settembre della Serie A.

Sarà un momento di celebrazione e affetto da parte dei tifosi, che potranno tributare il giusto applauso al loro fuoriclasse, sperando di rivederlo in campo il prima possibile.