Milan Fiorentina, Pioli resta con il fiato sospeso: due titolari sono a rischio forfait per infortunio. Le ultimissime sui rossoneri

Brutte notizie, subito seguite da un cauto ottimismo, in casa Fiorentina. Durante la recente sfida di campionato contro la Roma, vinta dai giallorossi, il tecnico Stefano Pioli ha dovuto fare i conti con l’uscita anticipata di due pedine fondamentali: il terzino Dodô e il centrocampista Jacopo Fazzini.

Il brasiliano Dodô ha lamentato un problema al ginocchio destro, una dinamica che sul momento aveva fatto temere un infortunio serio. Fazzini, invece, è stato costretto al cambio dopo aver rimediato una forte botta alla caviglia, un acciacco comunque doloroso ma solitamente meno preoccupante.

La Sosta Forzata Diventa Alleata di Pioli

La diagnosi iniziale, sebbene non ancora definitiva, ha portato un sospiro di sollievo per i tifosi viola e per lo staff medico. Secondo quanto riferisce gazzetta.it, per entrambi i giocatori si tratterebbe solo di piccoli problemi fisici che non dovrebbero richiedere lunghi stop.

La sosta per le nazionali, appena iniziata oggi 7 ottobre, si trasforma così in un fattore determinante per il recupero. Dodô e Fazzini, pur non essendo impegnati con le rispettive selezioni, si sono comunque presentati al Viola Park per iniziare immediatamente le sessioni di fisioterapia. L’obiettivo primario, concordato con lo staff di Pioli, è sfruttare le due settimane di pausa per recuperare la piena forma.

Le indicazioni che filtrano sono positive: sia Dodô che Fazzini puntano a essere regolarmente a disposizione dell’allenatore per la ripresa del campionato. La sfida che attende la Fiorentina è di quelle ad alto coefficiente di difficoltà: l’impegno in trasferta contro il Milan di Allegria San Siro, in programma domenica 19 ottobre alle 20.45.

Avere a disposizione i due giocatori, in particolare il dinamismo di Dodô sulla fascia e la qualità di Fazzini a centrocampo, è considerato fondamentale per affrontare i rossoneri, attualmente guidati in regia anche dall’esperienza di Modric. I viola monitoreranno attentamente i progressi in questi giorni, ma l’ottimismo regna in vista della ripresa.