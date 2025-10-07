Milan Fiorentina, Pioli potrebbe non avere a disposizione Fazzini e Dodô: cosa filtra sui due titolarissimi. Le ultimissime notizie

La Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo in vista della ripresa del campionato. Gli accertamenti post-partita hanno ridimensionato le preoccupazioni legate agli infortuni subiti da Dodô e Jacopo Fazzini durante lo scontro di domenica contro la Roma. Entrambi i calciatori, usciti anzitempo dal campo, non sembrano aver riportato lesioni gravi.

Il terzino brasiliano Dodô aveva lasciato il terreno di gioco per un fastidio al ginocchio destro, mentre il centrocampista Fazzini (ex Empoli) aveva ricevuto una brutta contusione alla caviglia. In entrambi i casi, l’esito non è drammatico, permettendo a Stefano Pioli di guardare con ottimismo alla preparazione per il prossimo impegno di Serie A.

Sfruttare la Sosta per il Recupero Completo

Secondo quanto riferisce gazzetta.it, si tratterebbe unicamente di lievi disturbi fisici. Questa valutazione è cruciale poiché la pausa per le nazionali, appena iniziata, concede ai giocatori il tempo necessario per recuperare senza fretta.

L’obiettivo è chiaro: far sì che sia Dodô che Fazzini siano pienamente disponibili per il ritorno in campo. Il match in programma è di quelli che contano: la sfida in trasferta contro il Milan di Allegri, che si giocherà a San Siro domenica 19 ottobre alle 20.45.

Il recupero di due elementi chiave come il laterale e il centrocampista è fondamentale per le ambizioni della Fiorentina, specialmente in un confronto diretto contro una squadra di alta classifica come quella rossonera, rinforzata da campioni come Modric. I due giocatori lavoreranno intensamente al Viola Park nei prossimi giorni per la riabilitazione, con la speranza di essere schierati sin dal primo minuto al Meazza. La sosta si rivela dunque un alleato prezioso per la formazione viola.