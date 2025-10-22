Connect with us

HANNO DETTO

Milan Fiorentina, Biasin non le manda a dire sull'episodio del rigore: «Gimenez accentua la caduta, gli arbitri premiano le sceneggiate!»

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti 'chiama' Son: il messaggio in diretta fa impazzire i tifosi

HANNO DETTO

Modric Milan, il centrocampista croato suona la carica: «Io sono venuto qua per vincere. Obiettivo Champions? Dico che...»

HANNO DETTO

Leao Milan, Hernanes non le manda a dire sul portoghese: «A Leao non puoi dare regole, è come il bimbo che va al parco giochi. Vi spiego»

HANNO DETTO

Mercato Milan, sogno Son: l'idea del prestito dagli USA per il Mondiale. Pellegatti entusiasta: «Mi farebbe impazzire»

HANNO DETTO

Milan Fiorentina, Biasin non le manda a dire sull’episodio del rigore: «Gimenez accentua la caduta, gli arbitri premiano le sceneggiate!»

Milan news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Biasin

Milan Fiorentina, Biasin non le manda a dire sull’episodio del rigore: «Gimenez accentua la caduta, gli arbitri premiano le sceneggiate!». Ultimissime

L’episodio del calcio di rigore concesso al Milan nella recente sfida di campionato vinta contro la Fiorentina continua a far discutere, in particolare per la reazione plateale di Santiago Gimenez al contatto con il difensore Parisi. La questione è stata al centro dell’analisi di Fabrizio Biasin, che nel suo consueto editoriale su TuttoMercatoWeb ha espresso un parere molto critico sulle decisioni arbitrali in merito alle simulazioni.

Il giornalista non ha risparmiato critiche all’attaccante rossonero per aver esagerato la caduta, ricollegandosi alla linea dura annunciata dai vertici arbitrali. «Gimenez accentua la caduta, ci vuole massimo rispetto e da domenica ci sarà un giro di vite su casi simili», ha scritto Biasin, riferendosi alle recenti dichiarazioni della CAN che, dopo il caso in questione, ha promesso maggiore severità contro chi cerca di ingannare l’arbitro con comportamenti plateali.

Tuttavia, il punto focale della critica di Biasin è rivolto proprio alla classe arbitrale, accusata di incoerenza tra le dichiarazioni di intenti e la pratica sul campo. L’editorialista ha messo in luce una contraddizione lampante che mina la credibilità delle decisioni. «Al momento sappiamo che la classe arbitrale chiede in continuazione ai giocatori di evitare le sceneggiate ma poi è la prima che invece di punirle, le premia», ha sottolineato.

Questo corto circuito logico, secondo Biasin, finisce per incentivare comportamenti scorretti anziché reprimerli, nonostante gli appelli al «massimo rispetto» lanciati dalla stessa classe arbitrale. Il rigore concesso a seguito dell’intervento del VAR su un contatto lieve, accentuato da Gimenez, è stato percepito come un premio alla «sceneggiata».

Il Milan di Massimiliano Allegri e del DS Iglli Tare si è ritrovato involontariamente al centro di un dibattito etico e regolamentare che va oltre il singolo episodio, ma che solleva interrogativi sulla gestione delle simulazioni in Serie A. La speranza del mondo del calcio, condivisa da Biasin, è che il tanto atteso giro di vite annunciato si concretizzi veramente già dalle prossime giornate, ristabilendo il principio di lealtà sportiva sul terreno di gioco.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.