Milan Fiorentina, diretta tv e streaming: dove vedere il match di San Siro in programma questa sera

Italiano ricoverato in ospedale per una polmonite: il comunicato del Bologna sulle condizioni del tecnico

Calciomercato Milan, rebus Maignan: intrigo col Chelsea, senza rinnovo sono due i nomi dei possibili sostituti

Gabbia blinda la difesa del Milan e spegne le voci di mercato: convinzione chiara in casa rossonera, l'italiano è ormai un leader consacrato

Infortunio Estupinan, il terzino a disposizione con il Pisa? Prossimi giorni decisivi, cosa filtra sull'ex Brighton

2 giorni ago

Milan Fiorentina, diretta tv e streaming: ecco dove vedere la gara di questa sera in programma a San Siro alle 20.45

Massimiliano Allegri incontra Stefano Pioli, in una sfida carica di significato tra il passato e il presente del Milan. I Rossoneri arrivano al rientro dalla sosta per le Nazionali dopo un pareggio combattuto in trasferta contro la Juventus e hanno l’occasione di volare al primo posto in classifica in solitaria. La Fiorentina di Pioli, invece, è alla disperata ricerca del primo successo in questo campionato per abbandonare le zone calde della classifica.

Il ritorno a San Siro di Pioli, artefice dello Scudetto 2022, rende la sfida un evento imperdibile per gli appassionati.

MILAN-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

InformazioneDettagli
PartitaMilan-Fiorentina
Datadomenica 19 ottobre
Orario20:45
Canale TVDAZN, DAZN 1
StreamingDAZN
