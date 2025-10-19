Milan Fiorentina, diretta tv e streaming: dove vedere il match di San Siro in programma questa sera

Milan Fiorentina, diretta tv e streaming: ecco dove vedere la gara di questa sera in programma a San Siro alle 20.45

Massimiliano Allegri incontra Stefano Pioli, in una sfida carica di significato tra il passato e il presente del Milan. I Rossoneri arrivano al rientro dalla sosta per le Nazionali dopo un pareggio combattuto in trasferta contro la Juventus e hanno l’occasione di volare al primo posto in classifica in solitaria. La Fiorentina di Pioli, invece, è alla disperata ricerca del primo successo in questo campionato per abbandonare le zone calde della classifica.

Il ritorno a San Siro di Pioli, artefice dello Scudetto 2022, rende la sfida un evento imperdibile per gli appassionati.

MILAN-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING