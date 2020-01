Milan femminile, vittoria sofferta contro l’Orobica: ora testa al Bari

Le ragazze del Milan femminile hanno sudato tanto per guadagnare tre punti d’oro contro le avversarie dell’Orobica: mercoledì c’è il Bari

L’anticipo della Serie A femminile è stata giocata ieri alle 12 e ha visto il Milan femminile imporsi di misura per 1-0 a casa dell’Orobica dopo un duro è difficile match. Le avversarie hanno retto bene l’urto delle rossonere, grazie anche alle ottime parate della Lonni, ma non hanno potuto far nulla sul gol vittoria della Conc all’88’.

Mercoledi le ragazze di mister Ganz ospiteranno il Pink Bari per giocare finalmente il match che a fine dicembre era stato rinviato per problemi tecnici (troppa nebbia all’aeroporto di Bari) incontrati dalle ragazze pugliesi. Dopo i 90 minuti di questa partita potremo capire meglio quanto sia concretizzabile l’obiettivo Champions League per le nostre rossonere.