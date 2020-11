Milan femminile: sabato sfida chiave Champions contro la Fiorentina

Milan femminile: sabato il team rossonero sfiderà la Fiorentina di Antonio Cincotta in un match molto importante chiave Champions League

Sabato il Milan femminile tornerà in campo. Il calendario rossonero prevede il match complicato contro la Fiorentina di Antonio Cincotta. Una gara che per Giacinti e compagne vale molto in chiave Champions League.

Una vittoria sarebbe fondamentale per giungere allo scontro diretto contro il Sassuolo di Giampiero Piovani davanti in graduatoria. Ganz, in questi giorni, sta preparando la gara con metà della rosa a disposizione, visto che alcune ragazze sono state convocate nelle rispettive Nazionali. Tra le azzurre, Giacinti, Bergamaschi, Tucceri e Fusetti, impegnate domani contro la Danimarca.