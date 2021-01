Milan femminile: Roma-Sassuolo 2-0, grande chance per allungare

Milan femminile: la Roma ha battuto il Sassuolo 2-0. Domani le rossonere hanno una grande chance per allungare in chiave Champions League

La Roma trionfa e si risveglia, battendo il Sassuolo di Giampiero Piovani 2-0, quest’ultimo non particolarmente brillante come al solito. Decidono le reti del primo tempo di Giugliano e Andressa.

Grande occasione domani per il Milan femminile di Maurizio Ganz, impegnato in trasferta sul campo dell’ostica Florentia San Gimignano. In caso di vittoria, le rossonere consoliderebbero il secondo posto e dunque allungherebbero in chiave Champions League.