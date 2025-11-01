Milan Femminile, oggi le calciatrici rossonere scenderanno in campo: il programma completo della giornata. Le ultimissime notizie

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, culminata per le azzurre con un pareggio contro il Giappone e una sconfitta subita per mano del Brasile, nel weekend torna in campo la Serie A Women Athora con la quarta giornata. Il Milan sarà impegnato oggi pomeriggio alle ore 15:00 nella sfida casalinga contro la Lazio, in una gara fondamentale per entrambe le formazioni.

Il big match della giornata è in programma per domenica alle ore 12:30 al Tre Fontane, e vedrà affrontarsi Roma e Inter, le squadre che la scorsa stagione si sono piazzate rispettivamente terza e seconda alle spalle della Juventus Campione d’Italia. L’incontro sarà trasmesso in diretta su RaiSport e RaiPlay, oltre che sulla piattaforma DAZN che detiene i diritti di tutte le gare.

La Roma marcia inarrestabile, il Milan cerca punti

Le giallorosse della Roma sono l’unica squadra a punteggio pieno dopo i primi duecentosettanta minuti, nonché una delle tre sole formazioni nei cinque maggiori campionati europei ad aver sempre vinto, al pari di Lione e Barcellona. Per le nerazzurre dell’Inter, anch’esse imbattute, la sfida di domani avrà un valore simbolico particolare: sarà infatti la partita numero 200 in tutte le competizioni, con un bilancio finora di cento vittorie, trentasei pareggi e sessantatré sconfitte.

Il Milan arriva alla sfida contro la Lazio con l’obiettivo di invertire la rotta. Dopo la vittoria all’esordio a Genova, le rossonere hanno subito due sconfitte consecutive contro Roma e Fiorentina, necessitando urgentemente di un successo per non perdere terreno in classifica.

Lazio in grande spolvero e il resto del programma

La Lazio si presenta a Milano forte di un rendimento eccezionale in questo 2025, che la vede in testa alla classifica per vittorie dodici, punti raccolti trentasette e gol segnati quaranta in Serie A Women. Le biancocelesti, al pari del Napoli Women, hanno la possibilità di agganciare la vetta della classifica per una notte in caso di vittoria.

Ad aprire il programma della quarta giornata, oggi alle ore 12:30, è stata la sfida Parma-Napoli Women, che si sono già affrontate nella fase a gironi di Serie A Women’s Cup. Nonostante la sconfitta contro la Roma, le campane hanno avuto un ottimo inizio di campionato. Alle ore 18:00 è invece in programma Como Women-Genoa, due squadre appaiate a tre punti in classifica, gli stessi del Milan. Per l’Inter la sfida contro la Roma rappresenta l’occasione ideale per consolidare il proprio posto nelle zone alte della classifica.