Milan femminile: in caso di ripresa, la prima sfida sarebbe già decisiva

Milan femminile: in caso di ripresa del campionato di Serie A, la prima sfida delle rossonere sarebbe già decisiva, ecco perché

In caso di ripresa del campionato di Serie A, il Milan femminile dovrà vedersela subito contro la Fiorentina di Antonio Cincotta: una gara già decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League.

Le rossonere sono tornate ad allenarsi sul campo del Vismara da circa una settimana, mentre le viola hanno scelto di non seguire la stessa linea, rimanendo a casa e allenandosi individualmente in attesa della sentenza decisiva del Consiglio Federale. Tale decisione potrebbe non giovare alle toscane in caso di ripresa immediata.