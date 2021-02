Milan femminile: goleada al Pink Bari, Juventus avvisata!

Milan femminile: le rossonere travolgono il Pink Bari e agganciano la Juventus in testa alla classifica, prova convincente e di forza

Il Milan femminile travolge con un roboante 1-6 il Pink Bari e vola in testa alla classifica, agganciando almeno per una notte la Juventus di Rita Guarino.

Le rossonere dominano per tutti i 93 minuti. Sugli scudi la solita Valentina Giacinti alla sua 50° presenza in Serie A con il team di Via Aldo Rossi (15esima rete al Pink Bari in maglia rossonera, un rullo compressore) e Hasegawa, al suo esordio in Serie A (doppietta da urlo con tanta classe da vendere).

L’asticella rossonera con la giapponese si è senz’altro alzata. Contro la Juventus potrebbe partire titolare con Boquete e ora la Vecchia Signora contro questo Diavolo può tremare. Prova convincente grazie ad un aspetto fisiologico e tasso tecnico elevato. Le pugliesi non sono mai entrate in partita meriti di un centrocampo, quello rossonero a saracinesca. Sulle corsie sono tornati i polmoni con la ritrovata Bergamaschi e una Rizza in grande spolvero.

Tra sette giorni la sfida di Vinovo può valere anche lo scudetto. Il gioco c’è, la testa anche, il gruppo è sempre più solido e affiatato. Le rossonere sono pronte!