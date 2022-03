Milan Femminile, Giuliani: «Su Donnarumma e Tonali ho un pensiero chiaro»

Laura Giuliani ha parlato della situazione Donnarumma al PSG e del nuovo corso dell’Italia: Tonali punto fermo

Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, intervenuta a Sky, ha parlato di Donnarumma e Tonali:

«Donnarumma non sta giocando con continuità nel PSG e questo per un portiere non è una cosa positiva, mancano i riferimenti e anche la fiducia. Ha tanta pressione, l’Italia si affida a lui, ma quest’anno credo che stia vivendo una situazione mentale e psicologica non ottimale. Anche l’errore in Champions League non lo ha certamente aiutato. Il centrocampo dell’Italia? Abbiamo dei centrocampisti di qualità. Tonali sta facendo una grande stagione al Milan, ha trovato grande continuità. E’ un ottimo giocatore da cui deve ripartire la Nazionale».