Milan femminile: giovedì sfida al Cesena, Ganz prepara il turnover

Milan femminile: giovedì la squadra rossonera alle ore 14:30 sarà ospite del Cesena per il primo match di Coppa Italia, ecco la probabile…

Il Milan femminile, dopo aver battuto la Roma di Betty Bavagnoli in campionato, grazie alla trasformazione dagli undici metri di Valentina Giacinti, è pronto a debuttare in Coppa Italia in questa stagione 2020/2021.

Le rossonere se la vedranno con il Cesena in terra emiliana. Maurizio Ganz starebbe preparando un piccolo turnover, per dar modo anche alle giocatrici che hanno disputato pochi minuti sino a questo momento, di dimostrare le proprie qualità. Pronto l’inserimento di Kulis, Salvatori Rinaldi, Simic, Mauri, Piazza e Babb. Per quest’ultime possibile staffetta. Da tenere a mente anche la possibilità di esordio per le giovani Carolina Morleo e Maria Vittoria Nano. Ecco la probabile formazione:

Milan femminile (3-5-2): Piazza; Vitale, Fusetti, Spinelli; Rizza, Conc, Simic, Mauri, Kulis; Dowie, Salvatori Rinaldi.