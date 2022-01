Milan Femminile, Ganz esalta Grimshaw: «Partita straordinaria»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha elogiato la prova di Grimshaw nella gara di oggi contro la Sampdoria: le sue parole

Maurizio Ganz, al termine della gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile, ha elogiato la prova di Grimshaw:

«Ha fatto l’ennesima grande partita, se poi dà quella quantità di 11 km a partita e in più mi fa anche gol penso che sia il massimo per me come allenatore, per lo staff, la società e soprattutto per lei»