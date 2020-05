Milan femminile: «Ero ad un passo da vestire la maglia viola»

Milan femminile: Valentina Giacinti svela un clamoroso retroscena di mercato prima di giungere in maglia rossonera, le sue parole

Valentina Giacinti, direttamente su Instagram svela un clamoroso retroscena di mercato prima di approdare nell’estate 2018 al Milan femminile

«Sono molto scaramantica e credo nei segnali, ho un braccialetto portafortuna rosso che è quello che mi ha fatto scegliere di andare al Milan. Eroin procinto di andare a Firenze per firmare con la Fiorentina quando uno di quei ragazzi che vendono i braccialetti mi mise al polso quello che porto tutt’ora, tutto rosso. Per me fu il segnale che stavo andando a fare una stupidata e che non avrei dovuto giocare a Firenze. Andai così nella città toscana e dissi al club che avevo scelto il Milan nonostante fosse tutto pronto per la mia presentazione in viola. Per me a volte è il destino che sceglie per te e io quella volta capii cosa dovevo fare. Ora sono capitano del Milan, era già tutto scritto allora»