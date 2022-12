Milan, dagli esami a Maignan al mercato: le ultime sulla situazione portieri. Ansia per gli esiti degli esami, nel caso c’è il mercato

Si aspetterà dopo l’Epifania per ulteriori esami a Mike Maignan, per valutare le condizioni del suo polpaccio, come scrive Tuttosport.

In base a cosa emergerà, si valuterà l’acquisto di un portiere: Sportiello, Cragno e Vicario rimangono in attesa.